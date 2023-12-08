“Конкретні речі”: Зеленський зробив важливу заяву щодо переговорів для вступу до ЄС

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача щодо ситуації на всіх напрямках фронту.

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, наголосивши, що зараз важливо не дати окупантам перехопити ініціативу і укріпитись.

Президенту доповіли про оперативну ситуацію на найважчих напрямках фронту. Зокрема, мовиться про донецькі та південні.

Зеленський подякував всім солдатам і командирам за стійкість, відвагу. “Завдання нашої держави — і зараз, узимку, хоч би як це було складно, — проявляти силу й не давати ворогу перехопити ініціативу, не давати їм укріпитися. Я дякую всім, чиї дії забезпечують саме це для України — нашу можливість робити свої кроки. Хочу сьогодні особливо відзначити воїнів, які проявили себе найбільше — і зараз, у боях і взимку, і цієї осені”, — підкреслив президент.

Зеленський про майбутнє у ЄС

Український лідер розповів, що провів розмову з прем'єр-міністеркою Естонії. Мовилося про збереження підтримки України та конкретні детальні речі. Не оминули й питання єдності Євросоюзу. Насамперед йшлося про початок переговорів з Україною. Україна виконує всі зобов'язання, й це неодноразово доводили.

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“Сьогодні, до речі, Верховна Рада України ухвалила необхідні закони відповідно до рекомендацій Єврокомісії у сферах антикорупції та прав національних меншин. Враховано висновки Венеційської комісії — конкретно щодо національних спільнот. Очікуємо, що зусилля України будуть належним чином оцінені лідерами Євросоюзу і відповідні європейські обіцянки Україні будуть виконані. У нас було сім рекомендацій — ми зробили все, чого від нас чекали на грудень”, — наголосив президент.

Також Зеленський повідомив, що українські дипломати продовжують евакуацію українців із Сектора Гази. У безпеці — ще 40 людей.

Робота над посиленням ППО триває

Глава держави повідомив, що Україна продовжує роботу щодо ППО і майже кожен тиждень дає Україні нові домовленості та можливості.

“Цей російський режим повторює зло, яке вже наробив, але намагається щоразу зробити удар більш болісним. Ми це усвідомлюємо. І я дякую кожному й кожній, хто захищає Україну від “Шахедів”, хто відбиває російські ракетні удари, дякую нашій розвідці та кожному з партнерів, хто вже ухвалив рішення про підтримку українського повітряного щита і хто робить санкції проти держави-терориста саме такими, які здатні її обмежувати. І хай у Росії не сумніваються: усі — від терористів до пропагандистів терору — вони усі відповідатимуть. І за кожен удар”, — сказав президент.

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