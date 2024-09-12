Конотоп лишився без світла, зв’язку та води: в Сумській ОВА повідомили про ситуацію в місті після атаки

Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх повідомив про наслідки ракетних ударів по інфраструктурі Конотопа. Росіяни вночі атакували енергетичну інфраструктуру міста, внаслідок чого Конотоп лишився без світла, зв’язку та води, тому міські служби задіяли резервні засоби живлення.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

"Станом на зараз ситуація в місті стабілізувалась. Я знаходжусь поблизу одного з будинків, який постраждав через ворожу атаку. Таких обстрілів Конотоп не переживав з початку широкомасштабної війни. Ворог хотів посіяти паніку в місті й деморалізувати людей, саме для цього він спланував нанести удари по енергетичних об’єктах, занурити місто в темряву. Але важливо, що громада була готова і мала відповідний матеріальний резерв. Застосовуючи альтернативні джерела живлення, у місті поступово вдалось відновити електропостачання", – наголосив Володимир Артюх.

Нагадаємо, Росія атакувала Конотоп у Сумській області 12 вересня. Кількість унаслідок удару росіян по Конотопу на Сумщині зросла до 14. Серед поранених – неповнолітня дитина.

Внаслідок удару росіян по Конотопу на Сумщині Конотоп лишився без світла, зв’язку та води, тому міські служби задіяли резервні засоби живлення. За його словами, місцевий бюджет немає грошей, щоб відновити водопостачання та елетроенергію у постраждалих будинках.

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