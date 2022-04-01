Конструктивна та обнадійлива: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним та прокоментував зустріч делегацій

Реджеп Ердоган запропонував Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському провести спільні перемовини в Туреччині.
Перемовини, що відбулися між українською та російською сторонами у Туреччині, були конструктивними та вселили надії на мир.
Про це у телефонній розмові з президентом РФ Путіним заявив глава Туреччини Реджеп Ердоган, пише турецьке видання "Анадолу".
“Переговори між російською та українською делегаціями у Стамбулі були розцінені як прорив у зусиллях щодо припинення бойових дій. Після зустрічі у Стамбулі український переговорник заявив, що Київ хоче бачити Туреччину серед країн, які будуть гарантами у будь-якій угоді з Москвою”, - зазначили у виданні.
Реджеп Ердоган також запропонував Путіну та Володимиру Зеленському провести спільні переговори у Туреччині.
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