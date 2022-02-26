Консул Білорусі у Львові подав у відставку на знак протесту проти російської агресії

Консул Білорусі у Львові подав у відставку на знак протесту проти російської агресії

Почесний Консул Ігор Дротяк був почесним консулом Білорусі у Львові понад 10 років.

Почесний консул Білорусі у Львові Ігор Дротяк подав у відставку на знак протесту проти участі Білорусі у російській агресії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ігор Дротяк був почесним консулом Білорусі у Львові понад 10 років. Завдяки йому у Львові відкрили Білоруський освітньо-культурний центр із національною школою, бібліотекою, газетою та відділом правового захисту. Після початку російської агресії 2014 року Дротяк підтримав ініціативу Лукашенка щодо створення переговорного майданчика між Росією та Україною щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Почесний консул – не дипломатична посада. Головна мета його роботи – сприяння розвитку відносин між країнами. Почесні консули не займаються питаннями громадянства та віз, хоча можуть виконувати й деякі функції "звичайних" консулів: організовувати заходи, легалізувати документи, допомагати.

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