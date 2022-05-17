Консультується з Герасимовим, а не Шойгу: військовий експерт пояснив, як Путін керує війною в Україні

Консультується з Герасимовим, а не Шойгу: військовий експерт пояснив, як Путін керує війною в Україні

Війною проти України керує особисто президент РФ Володимир Путін, який ухвалює оперативні та тактичні рішення на рівні полковника чи бригадного генерала.

Очільник Кремля консультується з командувачем російськими збройними силами, генералом Валерієм Герасимовим, а не міністром оборони Сергієм Шойгу.

Чому так відбувається 17 травня в етері телеканалу "Freeдом" пояснив військовий експерт Олег Жданов.

"Герасимов зарекомендував себе двома воєнними кампаніями - чеченською і сирійською. Саме тому Путін до нього більш прихильний і він перевірений в плані відданості. Тому Путін скоріше за все з ним і консультується, а не з Шойгу, а саме з військовим", - говорить експерт.

Також Жданов зазначає, що саме через те, що війною керують політики, Росія і зазнає невдач.

"Те, що він сам особисто водить полки по нескошеним травам, я не знаю, наскільки це правдива інформація. Але факт, залишається фактом, що політики командують цієї війною і в результаті ми отримуємо Білогоровку, Чорнобаївку і острів Зміїний. Будь-якою ціною треба виконати поставлене завдання. Це нагадує весну 1945 року, коли Гітлер міняв фельдмаршалів в надії, що кожний новий призначений різко змінить хід військової компанії, коли вже радянська та американська армії наближалися з обох боків до Берліна", - наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 83-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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