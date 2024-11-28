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"Контакт на відстані витягнутої руки": у Силах оборони розповіли про бої в Торецьку

"Контакт на відстані витягнутої руки": у Силах оборони розповіли про бої в Торецьку

Росіяни знищують Торецьк / Фото: Associated Press

ЗСУ ліквідовують до сотні окупантів щодня.

У місті Торецьк дуже складна ситуація, ворог штурмує та стирає місто артилерією й авіацією.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова.

Вона заявила, що у Торецьку щодня гине до сотні, а то й більше окупантів.

"Якщо ми говоримо про міські бої, то завжди контакт на відстані буквально витягнутої руки. Тобто ворог може бути за рогом, може бути на другому поверсі, коли наші перебувають на першому, або навпаки. Тобто це завжди близькі стрілецькі бої", - зазначила Бобовнікова.

Крім того, для наступу російські військові використовують авіацію, яка трішки знизила свою активність після зміни погодних умов.

Раніше повідомляося, що РФ може захопити два українські міста до кінця року.

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