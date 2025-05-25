Контракт «18-24» не допомагає залучити молодь в армію, але вихід є - WSJ

Контракт 18 - 24. / © ТСН

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Україна розпочала набір до нової військової програми “Контракт 18–24”, яка передбачає річну службу для молоді віком від 18 до 24 років.

Проте, як повідомляє The Wall Street Journal, попри масштабну інформаційну кампанію, до середини травня на контракт записалося лише близько 500 осіб.

Ініціатива покликана частково вирішити дефіцит людських ресурсів в армії, залучаючи молодь через привабливі умови. Серед них — одноразова виплата в розмірі 1 мільйона гривень, щомісячна зарплата до 3000 доларів, безоплатне навчання у вишах після служби, а також знижки на стоматологічну допомогу.

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“Контракт 18–24” супроводжується яскравою TikTok-кампанією, білбордами у великих містах і рекламою в соцмережах із чітким акцентом на покоління Z. Але попри старання, заохотити молодь записуватись важко: частина потенційних учасників побоюється бюрократичних труднощів, інші — тиску з боку родин. Дехто просто не витримує навчання чи адаптації.

За словами українських чиновників, багато юнаків або намагаються виїхати з країни, або уникають мобілізації, переховуючись чи купуючи підроблені документи. Потреба в нових бійцях зростає, а охочих іти на фронт дедалі менше.

Армії потрібні не лише бійці

“Нам потрібні логісти, інженери, люди з освітою”, — каже майор Євгеній Громадський, Герой України, який воював у Харкові в 2022 році. Він вважає, що найкраще рішення — запровадити обов’язкову військову службу тривалістю два роки для молоді віком 18–20 років із подальшим навчанням за кошт держави.

На думку експертів, саме така модель могла б не лише забезпечити армію кадрами, а й зменшити тіньову еміграцію та втрати потенціалу серед молоді.

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Уряд і військові керівники розглядають Контракт 18–24 як частину ширшої стратегії. Однак попри дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа, мир на горизонті не проглядається. А отже, питання поповнення армії залишається критичним.