Контракт або смерть: на окупованих територіях російських “мобіків” поставили перед непростим вибором — Маляр

Мобілізованих до армії росіян примушують підписувати контракти погрозами та шантажем.

Від початку липня 2023 року мобілізованих до російської армії військовослужбовців, які перебувають на тимчасово окупованій території України, почали примушувати до підписання контрактів зі збройними силами РФ.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, у разі відмови від підписання контрактів командири “мобіків” вдаються до шантажу та прямих погроз утримувати їх на передовій без ротації.

“Як заохочення щодо мобілізованих, які погодилися, застосовується звільнення від виконання службових обов’язків на 1–2 доби (т. зв. вихідні), що є доволі ефективним чинником в умовах відмови командирами надання відпусток, у т. ч. за сімейними обставинами”, - зазначила Маляр.

Також читайте Маляр назвала 10 унікальних фактів про війну України проти РФ

У такий спосіб, стверджує заступниця міністра, військове керівництво країни-агресорки намагається створити для Кремля “втішну” статистику щодо темпів набору на контрактну військову службу.

Нагадаємо, у Росії військовим пенсіонерам, які погодяться воювати в Україні, дозволять отримувати підвищену пенсію.

Читайте також: