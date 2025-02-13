Контракти для 18-24-річних: військовий оцінив ініціативу та назвав важливий нюанс

На фронті потрібні молоді хлопці, тому контракти для 18-24-річних — це достойна пропозиція. Але є один юридичний нюанс.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав Олександр Афанасьєв, командир бронегрупи батальйону К-2 54-ї механізованої бригади.

Хлопцям потрібно розуміти, що вони користуються додатковими пільгами лише до досягнення 25 років. Після цього вони стануть мобілізованими за законом.

"Зараз не можуть мобілізувати, тому пропонують контракт на пільгових умовах. Коли вони відслужать — а ми розуміємо, що війна не на день, не на рік — вони повернуться до війська абсолютно законно. Тільки на тих умовах, на яких служать решта", — пояснює він.

Україні потрібні молоді солдати. Вони більш фізично підготовлені, морально вмотивовані.

"Ми не забираємо силоміць, ми пропонуємо йому якість умови. Я вважаю, що це абсолютно правильно", — констатував командир.

Він також зауважив, що 2014 року, коли він йшов на фронт, таких пропозицій не було.

"Для них нічого не зміниться. Війна як була, так і є. Просто ми даємо їм нормальний старт. Раніше, я думаю, у держави не було такої можливості, а зараз є", — зазначив Афанасьєв.

Раніше комбат Третьої штурмової пояснив, чому ніхто не хоче йти в армію.

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