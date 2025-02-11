Контракти для молоді – лише початок: експерт відповів, чи знизять мобілізаційний вік до 18 років

Серед військових вже є невдоволення впровадженням контрактів, оскільки ті, хто раніше пішов на фронт, не отримали привілеїв.

Контрактна служба для українців віком 18-24 років може стати лише першим кроком перед повноцінною мобілізацією цієї категорії громадян.

Таку думку висловив військовий експерт Олексій Гетьман в ефірі 'Київ24".

"Я думаю, що це проміжний етап. Думаю, що буде мобілізація з 18 років, але одразу це була б дуже негативна реакція в суспільстві, тож це такий проміжний варіант", – зазначив він.

За його словами, серед військових вже є невдоволення таким рішенням, оскільки ті, хто раніше пішов на фронт, не отримали подібних привілеїв.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляють спеціальний контракт для залучення до лав Збройних сил українців віком від 18 до 24 років. Він зазначив, що молодь, яка підпише спеціальний контракт отримає багато пільг. Зокрема, 1 млн грн бонусу, безкоштовне навчання у ВНЗ, пільгові умови на іпотеку (0% річних, з покриттям відсотків державою) та інші привілеї.