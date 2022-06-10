"Контракти в "одін конєц": у Генштабі ЗСУ розповіли, як окупанти намагаються поповнювати свої лави

"Контракти в "одін конєц": у Генштабі ЗСУ розповіли, як окупанти намагаються поповнювати свої лави

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат російським військам та стійко тримати оборону на всіх напрямках.

Окупантам дедалі важче поповнювати підрозділи, що зазнали втрат внаслідок ведення війни на території України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 10 червня.

"Проблему комплектування загарбники намагаються вирішити за рахунок обіцянок сприятливих фінансових умов та введення короткострокових контрактів на проходження військової служби. Подібні контракти самі окупанти називають "в одін конєц", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в Генштабі також повідомляли, що воювати в Україні відмовляються російські десантники і їх з Луганської області повертають до РФ.

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