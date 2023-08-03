Контрактники Росії усіляко намагаються уникнути відправлення на передову до України — ГУР

Контрактники Росії намагаються за будь-яку ціну уникнути можливого перекидання на передову в Україні та участі у штурмах.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі "24 каналу".

"(У Росії - ред.) навіть контрактники всіляко намагаються уникати в своїй масі і пересування на передову, і безпосередньої участі в штурмових операціях. Інша справа - що їх про це не запитують", - розповів Юсов.

За його словами, російські контрактники визнають, що в армії РФ все погано, командири - нездари, а російський диктатор Володимир Путін веде всіх не туди. Хоча такі відгуки російських солдатів "мало впливають" на рішення та плани російського керівництва.

"І завдання сьогодні - цю реальну картину жаху, безнадійності та зневіри, яку бачать росіяни на тимчасово окупованих українських територіях, потрапляючи під дії українських Сил безпеки та оборони, донести до мешканців так званої РФ. Тому що цю реальність російська пропаганда, звісно, від них приховує, не показує", - додав Юсов.

Нагадаємо, у російській столиці п'яний чоловік, який назвався десантником, "замінував" вежу в "Москва-Сіті" з нагоди дня "ВДВ". "ВДВшник" продемонстрував пістолет, заявив, що він псих і може влаштувати вибух. Після цього втік, залишивши у закладі рюкзак. Зрештою пістолет виявився іграшковим, а сам чоловік у "ВДВ" ніколи і не служив.

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