Контракти 18-24: Сирський розповів, чи збільшать виплати тим, хто мобілізувався раніше

Контракти 18-24 / © ТСН

Реклама

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, наразі працюють над тим, щоб усунути “негативні моменти” у питанні виплат для добровольців 18-24 років. Результат очікується найближчим часом — протягом місяця-двох.

Про це Сирський сказав в інтерв’ю LB.ua.

“Ця кампанія фактично тільки стартувала, вона набирає обертів”, — підкреслив він.

Реклама

Чи користуються хлопці цією опцією

Українці вже користуються цією опцією. І для того, щоб надати максимум можливостей, спочатку було визначено шість бригад під час експерименту. Зараз додалися ще 10.

“Ми розглядаємо всі форми, методи, обговорюємо ці питання на Ставці, щоб максимально залучати тих, хто може воювати, а хто має якісь обмеження — використовували свої можливості там, де вони можуть їх проявити, наприклад, в протиповітряних частинах, які займаються боротьбою з дронами, у мобільних групах”, — завершив Сирський.

Нагадаємо, до програми річних контрактів 18-24, за якими люди, що не підлягають мобілізації за віком, можуть долучитися до ЗСУ, планують додати нові посади. Вони стосуватимуться піхоти та будуть ризикованими.