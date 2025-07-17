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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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79
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2 хв

Контракти для 60+: кому дозволять долучитися до служби та за яких умов

Підписання контракту з 60 років — можливе, але лише за кілька умов.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Контракт 60+

Контракт 60+ / © ТСН

Українці, яким виповнилося 60 років, все ж можуть долучитися до Збройних сил — але тільки добровільно та за низки суворих вимог.

Про це в ефірі каналу Київ24 розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Федієнко.

За його словами, можливість служити для цієї вікової категорії — не примусова, а виключно добровільна. Крім того, така особа повинна отримати згоду від військової частини, пройти військово-лікарську та психологічну комісію, після чого її можуть зарахувати на небойову посаду.

Контракт підписується на один рік. Водночас, як пояснив нардеп, 60-річні кандидати можуть або заздалегідь домовитися з конкретною частиною про посаду, або звернутися до ТЦК, який надає перелік можливих посад, доступних для віку 60+.

Після погодження кандидатури між ТЦК та військовою частиною запускається процес оформлення: медичні перевірки, випробувальний термін, підписання контракту та зарахування до частини.

Нардеп наголосив, що такий шлях — винятково для добровольців. Ніхто не має права примушувати осіб 60+ до служби.

Нагадаємо, Верховна Рада України схвалила закон, який дозволяє громадянам віком 60+ укладати контракт на проходження військової служби. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

Йдеться про ухвалення Закону "Про внесення змін до Закону України 'Про військовий обов’язок і військову службу'" щодо можливості служби за контрактом для осіб, які досягли граничного віку перебування на військовій службі (реєстр. №13229).

Крім того, парламент підтримав у цілому законопроєкт №13353, який закріплює назву ЦСО "А" (Альфа) як Центру спеціальних операцій СБУ. Документ визначає чисельність підрозділу на рівні 10 000 військовослужбовців та забезпечує його боєздатність як у період воєнного стану, так і в мирний час.

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