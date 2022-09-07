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Контрнаступ на півдні: окупанти втратили 70 осіб біля Голої Пристані і техніку біля Таврійська

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Контрнаступ на півдні: окупанти втратили 70 осіб біля Голої Пристані і техніку біля Таврійська

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Через ускладнення логістики у підрозділах ворога спостерігається нестача палива та боєприпасів.

У Херсонській області, поблизу Голої Пристані, лише минулої доби в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, понад половину з них – вбитими.

Про це йдеться у вечірньому зведення Генерального штабу ЗСУ за 7 вересня.

Поблизу Таврійська ЗСУ знищили дві ворожі самохідні артилерійські установки "Акація". Ще дві пошкоджено, втрати живої сили уточнюються.

Також стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60 відсотків особового складу та техніки і вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога спостерігається нестача палива та боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ в районі Голої Пристані знищили баржу з окупантами та ворожою технікою.

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