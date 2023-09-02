Контранступ ЗСУ: росіяни змінили тактику і підривають власні мінні поля — NYT

Останнім часом армія окупантів перейшла до нової тактики, зокрема у Запорізькій області. Там вони почали підпалювати мінні поля.

Про це пише The New York Times.

Росіяни намагаються зробити і без того підступні мінні поля ще більш смертоносними. Так, окупанти обкладають ділянку, заповнену мінами, легкозаймистою речовиною. Щойно українські сили починають розміновувати місцевість, росіяни скидають вибухівкуз безпілотника, що спричиняє море вогню і вибухів.

Мінування робить контроль над дорогами з твердим покриттям вкрай важливим, адже це найбезпечніші шляхи, тому що міни легше виявити і знешкодити.

"Росіяни знають про це і встановили оборонні споруди вздовж траси Т0158 з бетонними бункерами для кулеметників. Російські безпілотники тримають дороги під постійним наглядом", - пише видання.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що українські військові продовжують рух на південному напрямку і звільняють території країни від російських окупантів. Так, протягом минулої доби на півдні було знищено 9 складів боєприпасів ворога.

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