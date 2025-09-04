Контратаки під Куп’янськом не допустили погіршення ситуації, але місто й далі у критичному стані — оглядач

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Куп’янськ, який має стратегічне значення для оборони Харківщини, опинився у вкрай складних умовах. За даними з району бойових дій, кілька тижнів тому місто фактично перебувало в напівоточенні. Російські підрозділи малими групами намагалися прорватися до ключової рокадної дороги.

Про це інформує 4 вересня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников

У вирішальний момент українські воїни провели серію контратак, що дозволило стабілізувати фронт і запобігти подальшому погіршенню ситуації. Водночас бої тривають на північних околицях Куп’янська, де раніше діяли переодягнені диверсійні групи. Хоча більшість так званих “банзай-бігунів” була знищена, контроль за окремими ділянками місцевості досі не встановлений.

Попри високу напруженість ситуації, Куп’янськ отримує значно менше уваги в медіапросторі, ніж інші гарячі напрямки. Водночас саме це місто має ключове значення для стійкості оборонних рубежів на Харківщині.

Нагадаємо, у ЗСУ підрахували втрати РФ під час літнього наступу. Там повідомили, скільки військових армія РФ було знищено на один квадратний кілометр території.

Так, впродовж весняно-літньої воєнної кампанії РФ 2025 року ворог втратив 124 солдати на 1 кв. км захопленої території. Йдеться про загиблих.

Додається, що показник росіян, які цього року гинуть у боях за кожен захоплений населений пункт, становить 2243 окупантів.