Контратаки під Куп’янськом не допустили погіршення ситуації, але місто й далі у критичному стані — оглядач
На Харківщині ситуація під Куп’янськом залишається близькою до критичної. Хоча ЗСУ вчасно провели контратаки й не дали ворогу замкнути напівоточення, місто досі перебуває під великою загрозою.
Куп’янськ, який має стратегічне значення для оборони Харківщини, опинився у вкрай складних умовах. За даними з району бойових дій, кілька тижнів тому місто фактично перебувало в напівоточенні. Російські підрозділи малими групами намагалися прорватися до ключової рокадної дороги.
Про це інформує 4 вересня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников
У вирішальний момент українські воїни провели серію контратак, що дозволило стабілізувати фронт і запобігти подальшому погіршенню ситуації. Водночас бої тривають на північних околицях Куп’янська, де раніше діяли переодягнені диверсійні групи. Хоча більшість так званих “банзай-бігунів” була знищена, контроль за окремими ділянками місцевості досі не встановлений.
Попри високу напруженість ситуації, Куп’янськ отримує значно менше уваги в медіапросторі, ніж інші гарячі напрямки. Водночас саме це місто має ключове значення для стійкості оборонних рубежів на Харківщині.
Нагадаємо, у ЗСУ підрахували втрати РФ під час літнього наступу. Там повідомили, скільки військових армія РФ було знищено на один квадратний кілометр території.
Так, впродовж весняно-літньої воєнної кампанії РФ 2025 року ворог втратив 124 солдати на 1 кв. км захопленої території. Йдеться про загиблих.
Додається, що показник росіян, які цього року гинуть у боях за кожен захоплений населений пункт, становить 2243 окупантів.