Контратаки та зачистка сірої зони: Волошин повідомив про стримання просування ворога на півдні

Сили оборони проводять контратаки та зачистку сірої зони на півдні Фото ілюстративне / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України здійснюють низку контратакувальних і штурмових дій на кількох ділянках лінії бойового зіткнення, щоби зупинити просування противника, не допустити його закріплення та стабілізувати ситуацію.

Про це в ефірі «КИЇВ 24» повідомив полковник, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

«Наразі проводиться низка контратакувальних і штурмових дій на декількох ділянках лінії бойового зіткнення. Ми намагаємось, по-перше, зупинити і блокувати просування ворога, не даємо їм завести групи закріплення на певних напрямках. А також, де можемо, проводимо контратаки, відбиваємо так звану сіру зону і намагаємось підтягнути наші резерви. Це цілий комплекс заходів, які тривають», — зазначив Волошин.

У Силах оборони підкреслюють, що ситуація залишається напруженою, однак українські підрозділи продовжують активні дії для стримування противника та покращення тактичного положення.

Раніше йшлося про те, що українські сили повернули контроль над більшою частиною Куп’янська після контратаки, попри загальне посилення наступу РФ на Донбасі та півдні.

Нагадаємо, ще наприкінці 2025 року успішні дії Сил оборони України під Куп’янськом на Харківщині стали не лише воєнним, а й політичним провалом Москви, про що говорили як українські, так і західні аналітики.

Водночас Росія не демонструє готовності до завершення війни та наполягає на максималістських вимогах щодо України, про що пишуть, зокрема, аналітики ISW.