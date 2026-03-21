Контратаки ЗСУ на Запорізькому напрямку зірвали плани РФ: виграно час для оборони

Українські військові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Контратаки Збройних сил України на південно-східному напрямку дозволили стабілізувати ситуацію на лінії бойового зіткнення та уповільнити просування російських військ. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, українським силам не вдалося просунутися до Успенівки та створити загрозу для Гуляйполя, що могло б суттєво ускладнити тактичне становище окупантів. Водночас ЗСУ досягли важливих результатів.

Зокрема, українські військові ліквідували плацдарми російських сил на західному березі річки Гайчур, а також вирівняли лінію бойового зіткнення. Це дозволило збити темпи наступу ворога щонайменше на один-два місяці.

Мирошников зазначає, що російське командування, ймовірно, змінить фокус своїх атак. Якщо раніше активність спостерігалася на напрямку Тернувате–Покровське, то тепер ворог може зосередитися на районі Оріхова.

Очікується, що окупанти посилять тиск на Оріхів, Степногірськ, Лук’янівське, Павлівку та Новояковлівку, а також намагатимуться просунутися у бік Комишувахи.

Основна мета таких дій — вийти на позиції, які дозволять застосовувати ствольну артилерію по передмістях Запоріжжя, зокрема по районах Кушугума та, ймовірно, Балабиного.

Водночас експерт наголошує: російським військам не вдалося вийти на оперативний простір у напрямку Новомиколаївки. Це могло б створити серйозну загрозу, зокрема передумови для формування флангового оточення Запоріжжя.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-34, який атакував керованими авіабомбами обласний центр.