"Контрбатарейна боротьба": Гуменюк оцінила маневри росіян на півдні

Росіяни перекидують війська з Херсонщини на Запорізький та Східний напрямки.

На лівому березі Херсонської області триває контрбатарейна боротьба. Окупаційні війська намагаються маневрувати та ховатися за цивільними, попри значні втрати.

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, пише 24 канал.

Армія РФ продовжує продовжує перекидати війська з Херсонщини на Запорізький та Східний напрямки, внаслідок чого послаблюється ворожа оборона.

"Утворення нових ударних угруповань ми не фіксуємо, але відбуваються постійні маневри наявними силами. Ворог не має спокою в жодній локації", – зазначила Гуменюк.

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Вода на Херсонщині досі зійшла не всюди, це ускладнює повернення росіян на їхні позиції, а місцевим мешканцям – евакуацію.

"Наша контрбатарейна боротьба триває, але вона ускладнена тим, що росіяни ховаються за місцевими. Вони розгортають позиції просто в приватних обійстях, щоб обстрілювати правий берег", – розповіла Гуменюк.

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Додамо, за минулу добу окупаційна армія здійснила 39 обстрілів та випустила 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. По Херсону ворог випустив 9 снарядів.

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