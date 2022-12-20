Контрбатарейна боротьба: Гуменюк розповіла про ситуацію на Кінбурнській косі

Ситуація на півдні України залишається складною, але під контролем Сил оборони.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, у напрямку Кінбурнської коси триває протистояння, контрбатарейна боротьба.

"...Ми продовжуємо виконувати вогневі завдання по позиціях ворога, вони продовжують там скупчуватись у нових для себе точках, але для нас всі ці точки відомі, ми продовжуємо їх накривати. Хоча вони мають туди підступи з суходолу і це продовжує їх підживлювати, але ми знаємо свою роботу і обов'язково доведемо її до логічного кінця", - зазначила Гуменюк.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України також підкреслила, що ситуація на південній частині фронту, "досить складна, але стабільно контролюється Силами оборони".

"...Критичної активізації не помічено, хоча терористи продовжують свою брудну роботу - обстрілюють Нікопольщину, мирне населення, яке завинило тим, що розташоване навпроти Запорізької АЕС. Також потерпає правобережжя, тому що продовжуються обстріли деокупованої Херсонщини, і там ситуація складна", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що обстрілами Нікопольщини з території Запорізької АЕС окупанти намагаються викликати вогонь з боку ЗСУ.

"Ми тримаємось міцно, даємо відсіч, але вона специфічна, ми маємо робити так свою роботу, щоб не зачепити об'єкт критичної інфраструктури, тому що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та законів ведення війни", - повідомила Гуменюк.

Раніше військовий експерт Олег Жданов озвучив можливість контрнаступу на Мелітополь ЗСУ. Водночас він зазначив, що це може відбутися за умови, що Генштаб ухвалить цей напрямок як основний.

Також стало відомо, що з території Кінбурнської коси в Миколаївській області російські окупанти вивезли 37 цивільних. Людей "евакуювали" проти їхньої волі.

Нагадаємо, ЗСУ поки не встановили контроль над Кінбурнською косою. Росіяни здійснюють там перегрупування. Попри це, ситуація на Кінбурнській косі є контрольованою.

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