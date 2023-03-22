Контрнаступ для звільнення Криму: експерти описали правила "виживання" для жителів півострова

Українцям у Криму вже слід шукати для себе підвали та бомбосховища, аби не постраждати від ракет і дронів.

Вибухи в окупованому Джанкої та "бавовна" в Севастополі можуть свідчити про початок ранньої стадії контрнаступу ЗСУ. Експерти розповіли про правила "виживання" для жителів Криму в період "бавовни" для ворога.

Своїми думками у спільному ефірі з телеведучою Наталією Мосейчук поділилися військові експерти Роман Світан та Олег Жданов.

Росіяни на окупованому півострові вже розуміють, що єдиним подальшим для них маршрутом є "валіза-вокзал-Росія", сказав Світан. Водночас він заспокоїв українців у Криму, що їм не варто боятися можливої мобілізації до російської армії.

"Не варто боятися мобілізації, оскільки мобілізованих нічим озброїти. Просто нічим. Їм не вистачає озброєння для тих, хто вже мобілізований. Сенс їм ще мобілізувати? У них ще 100 тисяч осіб "бовтаються" по полігонах Росії", – пояснив військовий експерт.

Натомість він порадив мирним жителям вже шукати для себе підвали та бомбосховища через загрози ракетнихударів та застосування дронів. Світан нагадав і про правило "двох стін", однак цей захист не такий ефективний, як два попередні.

"Дуже важливо мирному населенню, тільки-но оголошують про повітряну тривогу – одразу туди йти", – наголосив експерт.

Водночас Жданов зазначив, що необхідно правильно зібрати та підготувати так звану "тривожну валізу".

"Вона має стояти на самому видному місці: документи, гроші – в окремому пакеті або папці, щоб їх взяти з собою. Обов'язково сухий пайок – як мінімум на три доби і вода. Він повинен складатися з продуктів, які не вимагають холодильних камер. Їжі тривалого зберігання", – порадив військовий експерт.

Він також закликав жителів півострова не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: "Як тільки перший розрив – дітей і валізу в оберемок – і повний вперед в укриття. Війна – штука непередбачувана".

Світан і Жданов наголосили, що для українських військових та для влади дуже важливі життя людей у Криму. На жаль, тепер і їм доведеться пережити дискомфорт через постійні повітряні тривоги та загрозу смерті.

Також читайте Окупаційна влада вивозить з Криму родини і розпродує майно

Експерти зазначили, що від розсудливості цивільних теж залежить те, наскільки ефективно Сили оборони України зможуть діяти на півострові.

Нагадаємо, ввечері 20 березня у Джанкої пролунали вибухи, а українська розвідка згодом повідомила про знищення російських крилатих ракети "Калібр НК" під час перевезення залізницею.

В ніч проти 22 березня вибухи було чутно у Севастополі. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО та про відбивання атаки повітряними та морськими безпілотниками.

Зауважимо, джерела в НАТО розповіли, що головною метою очікуваного контрнаступу ЗСУ буде пробиття коридору до Криму.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.