Контрнаступ для звільнення Криму: експерти описали правила "виживання" для жителів півострова

Українцям у Криму вже слід шукати для себе підвали та бомбосховища, аби не постраждати від ракет і дронів.
Вибухи в окупованому Джанкої та "бавовна" в Севастополі можуть свідчити про початок ранньої стадії контрнаступу ЗСУ. Експерти розповіли про правила "виживання" для жителів Криму в період "бавовни" для ворога.
Своїми думками у спільному ефірі з телеведучою Наталією Мосейчук поділилися військові експерти Роман Світан та Олег Жданов.
Росіяни на окупованому півострові вже розуміють, що єдиним подальшим для них маршрутом є "валіза-вокзал-Росія", сказав Світан. Водночас він заспокоїв українців у Криму, що їм не варто боятися можливої мобілізації до російської армії.
"Не варто боятися мобілізації, оскільки мобілізованих нічим озброїти. Просто нічим. Їм не вистачає озброєння для тих, хто вже мобілізований. Сенс їм ще мобілізувати? У них ще 100 тисяч осіб "бовтаються" по полігонах Росії", – пояснив військовий експерт.
Натомість він порадив мирним жителям вже шукати для себе підвали та бомбосховища через загрози ракетнихударів та застосування дронів. Світан нагадав і про правило "двох стін", однак цей захист не такий ефективний, як два попередні.
"Дуже важливо мирному населенню, тільки-но оголошують про повітряну тривогу – одразу туди йти", – наголосив експерт.
Водночас Жданов зазначив, що необхідно правильно зібрати та підготувати так звану "тривожну валізу".
"Вона має стояти на самому видному місці: документи, гроші – в окремому пакеті або папці, щоб їх взяти з собою. Обов'язково сухий пайок – як мінімум на три доби і вода. Він повинен складатися з продуктів, які не вимагають холодильних камер. Їжі тривалого зберігання", – порадив військовий експерт.
Він також закликав жителів півострова не ігнорувати сигнали повітряної тривоги: "Як тільки перший розрив – дітей і валізу в оберемок – і повний вперед в укриття. Війна – штука непередбачувана".
Світан і Жданов наголосили, що для українських військових та для влади дуже важливі життя людей у Криму. На жаль, тепер і їм доведеться пережити дискомфорт через постійні повітряні тривоги та загрозу смерті.
Експерти зазначили, що від розсудливості цивільних теж залежить те, наскільки ефективно Сили оборони України зможуть діяти на півострові.
Нагадаємо, ввечері 20 березня у Джанкої пролунали вибухи, а українська розвідка згодом повідомила про знищення російських крилатих ракети "Калібр НК" під час перевезення залізницею.
В ніч проти 22 березня вибухи було чутно у Севастополі. Окупаційна "влада" заявила про роботу ППО та про відбивання атаки повітряними та морськими безпілотниками.
Зауважимо, джерела в НАТО розповіли, що головною метою очікуваного контрнаступу ЗСУ буде пробиття коридору до Криму.
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