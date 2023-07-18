Контрнаступ на Бердянському та Мелітопольському напрямках у Міноборони порівняли зі звільненням Херсона

На Бердянському та Мелітопольському напрямках триває контрнаступ ЗСУ. Поблизу Малої Токмачки-Новопокровки та Великої Новосілки-Урожайного українські оборонці мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 18 липня в ефірі телемарафону.

За її словами, тактика ворога щодо зупинення просування ЗСУ не має успіху, хоча він докладає чимало зусиль для цього.

"Ворог у нас сильний. Тому нашим військам доводиться рухатися в надзвичайно складній обстановці", - додала Маляр.

Ба більше, необхідно створити певні умови для подальшого просування. А це потребує часу.

"Згадайте звільнення Херсона - це теж був не один день", - заявила Маляр.

Тим часом наступ ворога на Куп‘янському напрямку наразі безуспішний. Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці.

Раніше Ганна Маляр повідомила, чому контрнаступ ЗСУ сповільнюється через замінування полів ворогом. Заступниця міністра оборони заявила, що розмінувати території на півдні швидше неможливо через технічні моменти.

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