Контрнаступ на Херсон: в ЗСУ розповіли, яку провокацію готують окупанти

Військові РФ маскуються під мирне населення, щоб створити картинку для пропаганди РФ.

Російські окупанти в Херсоні перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти Збройних сил України.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на Youtube-каналі ТСН.

На запитання, чи можливі вуличні бої під час звільнення Херсона, Гуменюк відповіла:

"Вуличні бої - чергова маніпуляція і провокація, яку вони намагаються використовувати як наратив-"жахачку". Вуличні бої в такому великому місті, в обласному центрі - це досить складна справа, потужна боротьба і доволі кровопролитна. Тому вони на даному етапі готують це більше як провокацію, перевдягаючи чинних військових у цивільний одяг, розселяючи їх по будинках херсонців, які виїхали".

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Як пояснила речниця Сил оборони півдня України, росіяни таким чином "намагаються створити картинку, як Збройні сили України жорстоко розстрілюють місцеве населення".

"Насправді стратегія дій може бути різною. Українські Сили оборони в цій війні відрізняються тим, що застосовують дуже багато креативних рішень, які до цього моменту не були втілені. Думаю, ми ще здивуємо і світ, і окупантів", - додала вона.

Як відомо, збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

Загарбники евакуаціювали так звані "державні" установи із Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Криму вивезли працівників та майно банків і пенсійного фонду. Також місто залишили відомі херсонські колаборанти Володимир Сальдо і Кирило Стрємоусов.

Угруповання російських військових у Херсоні зараз оцінюється в цифру від 20 до 25 тисяч, РФ має суттєві проблеми з їхнім забезпеченням.

Голова Міноборони Олексій Резніков повідомив, що ЗСУ взяли під контроль усі переправи. За його словами, окупанти не зможуть вивести війська з Херсона, як вони зробили це на Харківському напрямку.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни битимуться за Херсон до останнього солдата. Він висловив припущення, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, наказав не відступати з правого берега Дніпра.

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