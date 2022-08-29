Контрнаступ на Херсонщині: чи вдалося ЗСУ звільнити якісь населені пункти

На Херсонщині відбувається контрнаступ. Події на фронті та можливе звільнення населених пунктів на цьому напрямку прокоментували в ОК "Південь".

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, озвучила ситуацію в ефірі ТСН та назвала інформацію щодо звільнення дуже передчасною.

"Ведення боїв на відкритій степовій території - це дуже небезпечно для наших захисників. Також щоби мирне населення не наражати на небезпеку, про звільнення населених пунктів ми повідомляємо тільки тоді, коли вони наші, закріплені, і цей успіх вже беззаперечний. Тому треба трошки почекати", - зазначила вона.

Раніше з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.