Контрнаступ на Херсонщині: чи вдалося ЗСУ звільнити якісь населені пункти

В оперативному командуванні "Південь" застерегли.
На Херсонщині відбувається контрнаступ. Події на фронті та можливе звільнення населених пунктів на цьому напрямку прокоментували в ОК "Південь".
Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, озвучила ситуацію в ефірі ТСН та назвала інформацію щодо звільнення дуже передчасною.
"Ведення боїв на відкритій степовій території - це дуже небезпечно для наших захисників. Також щоби мирне населення не наражати на небезпеку, про звільнення населених пунктів ми повідомляємо тільки тоді, коли вони наші, закріплені, і цей успіх вже беззаперечний. Тому треба трошки почекати", - зазначила вона.
Раніше з окупованого селища Борова Харківської області нещодавно з мішком на голові у невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.
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