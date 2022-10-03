Контрнаступ на Херсонщині: полковник СБУ розповів, який наказ отримали окупанти

На півдні російські війська "дуже сильно потерпають" від ЗСУ, розповів Роман Костенко.

Окупанти у Херсонській області несуть великі втрати, але їм забороняють відступати "попри всі закони військової науки", бо це завдасть удар по авторитету президента Росії Володимира Путіна.

Про це розповів секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко на Youtube-каналі ТСН.

Як зазначив Костенко, для Російської Федерації стратегічно південь України є більшим пріоритетом, ніж схід.

За його словами, на півдні війська РФ "дуже сильно потерпають від наших Збройних сил".

"Наші Збройні сили на південному напрямку завдають їм ураження, у них кожного дня шалені втрати. Але політично Путін не відводить свої війська з правого берега, тому що розуміє, що це удар по його авторитету. За фактом - з усіх задекларованих цілей єдине обласне місто, яке змогли збройні сили окупантів захопити", - розповів Костенко.

Як пояснив полковник СБУ, Путін розуміє, "який це буде по ньому удар".

"Вони тримаються, ми чули, як їх мотивували в радіоефірі - тепер це ваша земля, маєте битися, як за нашу землю. Але відгуки були не досить мотивовані. Тому їх змушують триматися попри всі закони військової науки", - додав він.

Як повідомлялося, Збройні сили України розвивають контрнаступ у Херсонській області. Під ударами ЗСУ російська армія залишила десятки населених пунктів. Військові експерти не виключають, що українські військові можуть повторити успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

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