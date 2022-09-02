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Контрнаступ на Херсонщині: в ОК "Південь" повідомили про втрати ворога та успіхи контрнаступу ЗСУ

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Контрнаступ на Херсонщині: в ОК "Південь" повідомили про втрати ворога та успіхи контрнаступу ЗСУ

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Обстановка на південному напрямку фронту залишається стабільно складною, але цілком контрольованою ЗСУ.

За повідомленням оперативного командування "Південь", тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. 

Про це інформує пресслужба ОК "Південь".

Українські сили продовжують завдавати вогневого ураження з метою попередження введення в бій резервів противника, порушення його системи управління військами. Серед успіхів ЗСУ:

  • забезпечено призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та пально-мастильними матеріалами,
  • ракетно-артилерійські підрозділи завдали результативних ударів по поромній переправі поблизу села Львове та по двом районам зосередження сил і засобів противника.

Підтверджені втрати ворога становлять:

  • 37 рашистів, 
  • 3 танки, 
  • 4 гаубиці "Мста-Б",
  • реактивна система залпового вогню "Град",
  • 10 одиниць авто-бронетехніки,
  • склад боєприпасів в Бериславському районі,
  • ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 виведений зі складу ворожих сил.

"Ворог продовжує повітряну розвідку, використовуючи як безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівню, так і розвідувально-ударні. Один з таких шпигунів ранком намагався зібрати обстановку по Одещині, ухиляючись від роботи протиповітряної оборони, під пильним спостереженням зманеврував на Миколаївщину, де й був збитий", - наголосили українські сили.

Раніше радник керівника Офісу прездидента Михайло Подоляк розповів ключову мету та стратегію наступу ЗСУ.

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