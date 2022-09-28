Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ зупинили диверсантів та виконали 144 вогневих завдання

ЗСУ на Херсонщині вдарили по складу боєприпасів російських військ та з боєм зупинили диверсійно-розвідувальну групу ворога.

Українські підрозділи продовжують позиційні бої із покращення та закріплення положення. ЗСУ також тримають під вогневим контролем об’єкти російських загарбників на тимчасово окупованій території.

Про це спікер ОК "Південь" Владислав Назаров повідомив у Мережі 28 вересня.

Водночас не зафіксовано суттєвих змін у стані, складі та положенні ворога.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 144 вогневих завдання. Серед них – ураження районів зосередження ворожих озброєння та техніки в Херсоні, знищення складу боєприпасів в Новоолександрівській громаді Херсонщини.

Протягом ночі загарбники втратили чотирьох членів особового складу та військовий автомобіль. Решта втрат ворога дорозвідується.

Також повідомляється, що в Бериславському районі Херсонщини окупанти спрямували диверсійно-розвідувальну групу з чотирьох осіб, щоб розвідати позиції ЗСУ. Проте захисники України зупинили ворожу ДРГ стрілецьким боєм.

Нагадаємо, російські війська не мають змоги просуватися на півдні України. Тому зараз вони тримаються за ті рубежі оборони, які їм вдалося облаштувати.

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