Контрнаступ на півдні: у МВС розповіли, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Херсонщині

У Херсонській області ЗСУ вже звільнили понад 50 населених пунктів.

Загалом із-під окупації звільнено близько 3500 громадян. Правоохоронці там уже встигли зафіксувати 105 воєнних злочинів, які вчинила Росія проти українців.

Про це в етері телемарафону сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Єнін зазначив, що до звільнених населених пунктів Херсонщини повертаються українські правоохоронці, які фіксують воєнні злочини Росії.

"Як було і під час повернення на звільнену Харківщину, ми навіть не уявляємо той обсяг злочинів, скоєних на тимчасово окупованих територіях ворогом", - наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як звільнили чотири населені пункти на Херсонщині.

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