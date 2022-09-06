Контрнаступ на півдні: ЗСУ звільнили кілька населених пунктів від окупантів

В Силах оборони України повідомили хороші новини з фронту, зокрема з півдня. Збройні сили України під час контрнаступу звільнили ще кілька населених пунктів.

Про які саме неселені пункти йдеться - поки українська сторона не розкриває з міркувань безпеки мешканців тих звільнених територій, а також контрнаступальної спецоперації, яка триває на півдні.

Про це у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ заявила начальник координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Йдуть позиційні бої. Є звільнені українські території, і є розрахунковий час оголошення тих територій, які уже є повністю під юрисдикцією України. Ми готуємо офіційне повідомлення з цього приводу. Оскільки ми дуже слідкуємо, що ті населені пункти не зазнавали всіх тих жахіть, які вони пережили. Щоб вони не зазнавали масованих артилерійських та авіаційних ударів з боку ворога", - пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, 29 серпня ЗСУ почали масштабний контрнаступ на Херсонщині. Про подробиці цієї операції українська влада поки що воліє мовчати, а Росія натомість запевняє, що відбила усі атаки. На деяких ділянках українським військовим вдалося пробити першу лінію оборони росіян. Цьому передував тривалий обстріл мостів через Дніпро і Інгулець, а також розташувань і тилових баз окупантів.

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