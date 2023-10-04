Контрнаступ на Запоріжжі: працівники ФСБ тікають з Токмака — голова МВА

В окупованому Токмаку коїться щось дивне: звідти виїхали співробітники російської ФСБ, а всім "установам" наказали не виходити на роботу.

З окупованого Токмака Запорізької області виїжджають працівники російської ФСБ.

Про це повідомив начальник Токмацької військової адміністрації Олександр Чуб у коментарі "Радіо Свобода".

"Всім "адмінустановам", комунальним підприємствам, закладам освіти сказали не виходити на роботу протягом двох днів. Без пояснень. Може, провокація буде. Я точно знаю, що деякі ФСБшники виїхали з Токмака, але кажуть нібито до кінця тижня повернуться", – заявив він.

"Деякі співробітники ФСБ виїхали. Казали, що ми виїжджаємо до понеділка. Це виїхали з квартир, щоб не займали, сказали сусідам. Це перевіряється", – додав Чуб у коментарі "Суспільному".

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що росіяни вивозять з Токмака школи, училище, технікум.

"Вчора ввечері оголосили, що сьогодні не працюватимуть "адмінустанови", магазини, ринок. До чого б не готувалися, але ворогу точно недобре", – зазначив він.

Біля Токмака РФ готується до оборони

Федоров додав, що навколо Токмака росіяни заливають окопи бетоном та будують нові лінії оборони.

За його інформацією, росіяни не планують "жестів доброї волі" на окупованій частині Запорізької області, як це говорили деякі експерти.

Раніше екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Токмак.

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