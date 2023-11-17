Контрнаступ набирає обертів: як ЗСУ за місяць захопили плацдарм на лівобережжі Дніпра

Вже близько місяця українські військові утримують новий плацдарм на лівобережжі Херсонської області: зокрема, ЗСУ вдалося закріпитися в районі села Кринки. Розширення і зміцнення українського плацдарму в Кринках ― довгоочікувана перемога.

Про це пише СNN.

"Наразі це найуспішніша операція ЗСУ на лівому березі Дніпра, і як би росіяни не намагалися спершу вибити українців з їхніх позицій, а тоді приховати наявність плацдарму ― їм не вдається ані перше, ані друге. Українські морпіхі залишили кілька менших плацдармів, які складніше захищати, консолідували сили й просуваються вперед, попри те, що опір росіян зростає. За даними Інституту вивчення війни, 15 листопада ЗСУ були особливо активними", - зазначають журналісти видання.

Протягом трьох тижнів росіяни в офіційних повідомленнях ніби "не помічали нового плацдарму". Зрештою вони визнали його існування. Зокрема, у відповідь колаборант Володимир Сальдо запевнив, що російські війська "влаштують українцям пекло".

Судячи з повідомлень російських "воєнкорів", поки що ці погрози порожні ― удари по українських позиціях і руйнація Кринків бажаного результату окупантам не дали.

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"Позитивні новини з Херсонщини можуть нарешті допомогти Києву в переговорах із Заходом щодо подальшої підтримки України у війні", - вважають автори статті.

Нагадаємо:

Перші дані про те, що операція ЗСУ у районі Кринок може бути масштабнішою, аніж попередні численні рейди ЗСУ на лівобережжя Херсонської області, аналітики Інституту вивчення війни оприлюднили у своєму зведенні за підсумками 17−18 жовтня. Вже тоді присутність українських сил на лівому березі Дніпра в цьому районі визнало Міністерство оборони Росії, а "воєнкори" та інші російські джерела висловлювали явну стурбованість проривом ЗСУ в район Кринок як частиною потенційної більшої української операції. Тоді йшлося про те, шо в ній, ймовірно, задіяні військовослужбовці двох бригад морської піхоти ЗСУ на рівні рот.

Подальші тижні підтвердили, що ЗСУ не лише зберігають, але й намагаються зміцнити та розширити свій плацдарм чи плацдарми у вказаному районі.

У соцмережах протягом цих тижнів регулярно з'являються кадри боїв в районі Кринок: як жорстоких повітряних та артилерійських ударів росіян по селищу у спробі витіснити українських військових, так і приклади знищення російської техніки — як-от танка T-72 в Кринках.

Thunder group destroys a Russian T-72 tank in the village of Krynky on the left bank of the Kherson region pic.twitter.com/8XWjl7TArS — NOELREPORTS (@NOELreports) November 6, 2023

Напередодні стало відомо, що Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку. Там проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗСУ закріпились на трьох плацдармах на ЛІВОМУ березі Херсонщини

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