Контрнаступ переходить у вирішальну фазу: аналітик спрогнозував подальші дії на фронті

Український контрнаступ переходить у вирішальну стадію. Українські військові мають реальний шанс повністю прорвати російську оборону.

Про це заявив американський військовий аналітик Майкл Кофман в інтерв’ю Der Spiegel.

"Вважаю справедливим сказати, що він вступає у вирішальну фазу. Важко оцінити, коли наступальна операція може кульмінувати або закінчитися, ці речі, як правило, не відбуваються лінійно, але очевидно, що ми наближаємося до останніх етапів цієї операції", – зазначив Кофман.

З його слів, схоже, що наразі свої стратегічні резерви розгорнула як Україна, так і Росія. Тому, як зазначив Кофман, ця битва зводиться до відносного балансу виснаження, хто краще розпоряджається своїми силами, зберігаючи бойовий склад і боєприпаси.

"Я думаю, що існує реалістична можливість прориву українських сил через російські лінії. Безумовно, за останні пару тижнів імпульс набрав обертів, і динаміка дещо змінилася. Військові дії, звичайно, можуть відбуватися нелінійно. Якщо російські військові виснажені, і вони не матимуть додаткових резервів, щоб кинути їх у бій, це може поставити російські сили в ненадійне становище. Боюся, це не салонна гра, де можна грати і легко передбачити результати", – пояснив Кофман.



Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 3 вересня підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.

Україна повільно набирає позиції у своєму контрнаступі, незважаючи на важкі бої, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Українці поступово завойовують позиції. Це важкі бої, але вони змогли прорвати оборону російських військ. І вони рухаються вперед", - зазначив він.

За даними ISW, українські захисники продовжили наступ на російських загарбників під Бахмутом Донецької області. Крім того, б’ють ворога у західній частині Запорізької області. Загалом на обох ділянках фронту військові здобули успіх.

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