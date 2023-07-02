Контрнаступ під Бахмутом поставить російське командування перед складним вибором – ISW

Військові операції навколо Бахмута можуть обернутися для російського командування або ризиком на Херсонщині і Луганщині, або ж відводом загарбників з півдня України.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді зазначається, що російські війська, ймовірно, реагують на українські операції навколо Бахмута перекиданням сил з інших регіонів України.

"Якщо російських підкріплень, вже надісланих до Бахмута, буде недостатньо для утримання досягнутих успіхів у цьому районі, російське командування може опинитися перед складним вибором: чи ризикувати створенням серйозних вразливих точок у Херсонській та Луганській областях, чи почати відводити війська з півдня України", - вважають експерти.

У звіті також йдеться, що російські джерела стверджують, що 1 липня українські війська здійснили контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російські війська на Бахмутському напрямку тримають близько 50 тисяч осіб, але "вагнерівців" серед них немає.

Він зазначив, що ворог й надалі намагається зосереджувати велику кількість техніки. Йдеться про понад 300 танків, 140 реактивних систем залпового вогню та понад 330 артилерійських систем.

За свіжими даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося 46 бойових зіткнень.