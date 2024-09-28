Контрнаступ РФ в Курській області провалився: експерт назвав нову загрозу для росіян

Для ЗСУ ситуація на Курщині значно краща.

Спроби контрнаступу російських військ у бік Снагості в Курській області виявилися невдалими - як і намагання звільнити захоплені ЗСУ території.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі "Еспресо".

"Їм не вдалося зруйнувати лівий фланг угруповання ЗСУ. Вони отримали загрозу для свого флангу, коли українські війська перейшли кордон у новому місці, в Глушківському районі", - наголосив експерт.

З його слів, наразі українські сили на Курщині здійснили ще одне "вклинення". Саме тому, додає Попович, можна стверджувати, що спроба Росії повернути втрачені території провалилася вже давно.

"Насправді ще два тижні тому стало зрозуміло, що наступ росіян не матиме успіху", - каже оглядач

Тим часом для ЗСУ в Курській області ситуація значно краща. Вони продовжують просуватися вперед - хоч у менш швидкому темпі.

Як повідомляли аналітики ISW, ЗСУ продовжили штурми в Курській області. Зокрема, у Глушковському районі.

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