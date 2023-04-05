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Контрнаступ точно буде: Резніков пояснив, чому його деталі тримають в секреті

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Контрнаступ точно буде: Резніков пояснив, чому його деталі тримають в секреті

Фото: Associated Press

Україна готується до контрнаступу. У Міноборони пояснили, чому не розкривають деталей щодо термінів і напрямків.

Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що з українцями намагаються "максимально відверто комунікувати" щодо контрнаступу. Однак оборонне відомство не може розкривати усіх планів, адже ворог уважно за цим стежить.

Про це він сказав в інтерв'ю New Voice.

Резніков зауважив, що не можна розкрити плани, пов'язані з певним стратегічним завданням. Це тримають в таємниці, аби російські окупанти не знали, що саме робитимуть ЗСУ. Міністр оборони наголосив, що ворог за всім пильно стежить та намагається зрозуміти, що на нього очікує.

"Тому ми кажемо: так, контрнаступ буде, його задача послабити оборону ворога, в певних місцях її прорвати, використовуючи сучасну техніку. Але точні дати ми не скажемо, адже є багато факторів", – наголосив Резніков.

Він пояснив, що на контрнаступ впливає дуже багато чинників, зокрема погодні умови, та навіть стан ґрунту. Тому у Генштабі зрештою оберуть оптимальний час, як це відбулося, наприклад, на Харківському напрямку.

Нагадаємо, у США вважають, що ЗСУ почнуть весняний контрнаступ уже найближчими тижнями

Своєю чергою, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко додав, що численні заяви керівництва України і західних союзників про підготовку контрнаступу ЗСУ є частиною інформаційної війни, щоб психологічно тиснути на російських окупантів. Як результаті коли контрнаступальні дії справді почнуться, деморалізована армія РФ може швидко "посипатися".

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Дата публікації
Перегляди
2191
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