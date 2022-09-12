Контрнаступ українців потрапив у головні новини всього західного світу: як реагують лідери країн

Навіть в британських газетах контрнаступ - по сусідству з найголовнішою подією країни - спомином її величності. Міноборони Великої Британії переконане, це матиме величезні наслідки для планування подальших операцій Росією. Адже і без того обмежена довіра російських військ до вищого військового керівництва, ймовірно, ще більше погіршиться, йдеться в ТСН.

Американське посольство в Києві не приховує емоцій. «Мене захоплює і надихає просування українців у боротьбі за своє майбутнє», - зазначено на сторінці посольства.

Голова німецької амбасади Анка Фельдгузен заявила, що Берлін у захваті від наступу ЗСУ. Після серйозних успіхів на Харківщині німецькі політичні партії вимагають від уряду посилити підтримку України зброєю, зокрема передати танки «Леопард» та БМП «Мардер». Ця дискусія триває, підсумувала пані посол.

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Джо Байден відмовився коментувати журналістам український контрнаступ. Президент Сполучених Штатів пояснив це тим, що становище - розвивається.

Кремль жодних коментарів не давав. Але в міністерстві закордонних справ Росії раптово заговорили про переговори. "Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, повинні розуміти, що чим довше вони затягують цей процес, тим складніше їм буде з нами домовлятися", - сказав Лавров.

Жодних переговорів з агресором, закликав ще напередодні, до терористичного удару росіян по харківській електростанції, міністр закордонних справ Литви. Він наполягає на прискоренні інтеграції України до ЄС і НАТО. «Путінський план геноциду, який мав на меті стерти Україну з карти світу, провалився. З ним не можна вести переговорів. Війна має завершитися його однозначною капітуляцією», - зазначають там.

Сполучені Штати прямо назвало російський нічний ракетний обстріл цивільної інфраструктури України - відповіддю на наш контрнаступ, себто помстою.

Раніше Вашингтон відмовлявся назвати Росію країною-спонсором тероризму, незважаючи на позицію України і низки європейських держав. Однак уночі Кремль зробив іще один крок, аби наблизитися до цього.

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