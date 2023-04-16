"Контрнаступ України може бути дуже складним": у США оцінили готовність Росії

Контрнаступ України, ймовірно, може бути дуже складним з огляду на готовність.

Про це інформує Financial Times.

За словами американських аналітиків, бойові дії обіцяють бути важкими.

"По-перше, операції з прориву винятково складні, оскільки вимагають синхронної роботи всіх військових підрозділів - від артилерії й танків до збору розвідданих та інженерів.Вони протистоятимуть більш ніж 140 тисячам ворожих солдатів на 950-кілометровій лінії фронту. Розділяти ці два війська буде смертоносна смуга перешкод із мін, земляних споруд і танкових загороджень, встановлених росіянами", йдеться у повідомленні.

Аналітики кажуть, що наближається день, коли Україна спробує прорвати російські фронтові укріплення.

"Успіх чи невдача визначать перебіг бойових дій і силу Києва в переговорах із Москвою щодо врегулювання конфлікту. До труднощів додається відсутність в українців переваги в повітрі. Востаннє західні танки зустрічалися з радянськими Т-72 в Іраку 2003 року, але тоді коаліція на чолі зі США мала велику перевагу в повітрі", - йдеться у звіті.

Видання також зазначає, що українцям не вистачає важливого повітряного прикриття, щоб зупинити атаки російських винищувачів, які можуть атакувати західну техніку.

"Класичний підхід у сухопутному наступі полягає в тому, щоб прорватися в тил супротивника, на одній ділянці або декількох, і завдати концентрованого удару по центру тяжіння противника. Успішні приклади без переваги в повітрі рідкісні", - каже Бен Баррі, колишній командир британського бронепіхотного батальйону.

За словами Баррі, спочатку потрібно розчистити мінну смугу для проходження танків і техніки, потім - знищити "зуби дракона", можливо, за допомогою танків, оснащених плугами, а наприкінці - пройти рови за допомогою спеціального обладнання для створення мостів

Найскладніше - синхронізувати дії різних частин, а армія України, "хоч і вміла проводити маневри невеликого масштабу, має обмежений досвід загальновійськових операцій такого масштабу", кажуть аналітики.

Зазначимо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що витік даних Пентагону навряд чи вплине на стратегію України щодо контрнаступу. На його думку, головною метою "злиття" документів - підірвати довіру між союзниками.

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