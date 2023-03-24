"Контрнаступ України не лімітований часом": Данілов про "єдиний шанс" для ЗСУ

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна матиме лише одну спробу для великого контрнаступу. У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував тезу про це.

Про це Данілов повідомив у своїх соцмережах.

За словами Данілова, контрнаступ Сил оборони України не лімітований часом. Ба більше, він додав, що український контрнаступ має завершитися виходом на кордони 1991 року.

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У своїх соціальних мережах Данілов розкритикував тренд обговорювати те, що Сили оборони України (СОУ) матимуть ледь не останній шанс для проведення контрнаступу.

Вони просто не знали з ким зв'язалися, ми можем дохлу кошку доєбати. — Радіо Кичера (@KiceraR) March 23, 2023

"Новітній інфотренд – розмови про "єдиний шанс" і ледь не останню для СОУ можливість для проведення контрнаступу. Наш наступ триватиме до кордонів 1991 року і, як і боротьба за свободу, не лімітований часом", – заявив Данілов.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що в України цього року буде лише одна спроба для контрнаступу. Оскільки для нових великих операцій у Заходу може не вистачити ресурсів.

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