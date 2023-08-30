Контрнаступ України просувається вперед і може перекрити російські коридори постачання Криму – експерт США

Водночас Волкер зауважив, що на Заході подекуди кажуть, що Україна, можливо, не зможе повернути всю свою втрачену територію й має почати переговори з Росією.

Контрнаступ ЗСУ просувається вперед, що дає змогу перекрити російські коридори постачання Криму.

Про це розповів провідний науковий співробітник нью-йоркського Центру аналізу європейської політики (CEPA), колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер на вебресурсі CEPA у статті під назвою "Момент створення Української долини".

Волкер зазначив вагомі підстави для оптимізму щодо боротьби України за свободу. За його словами, деякі західні експерти стверджують, що контрнаступ України нібито провалюється, що Київ ухвалював погані тактичні й стратегічні рішення, що сам Захід не може далі підтримувати Україну у військовому й фінансовому відношенні на нинішньому рівні, що Україна, можливо, не зможе повернути всю свою втрачену територію й має почати переговори з Росією.

Водночас експерт каже, що заклик до переговорів України з Росією чутно від тих, хто зосереджений на бажанні стабілізувати відносини з РФ, незважаючи ні на що.

Проте українці методично послабили й виснажили російські сили, завдали істотної шкоди російським логістичним ланцюжкам поставок, принесли війну в домівки росіянам у Москві й завдали комплексних ударів безпілотниками по військових аеродромах, ВМС і судноплавству РФ, вказав Волкер.

"Росіяни не досягли жодних територіальних завоювань від моменту знищення та тимчасової окупації Бахмута, тоді як українські війська продовжують чинити тиск уздовж усієї лінії фронту, змушуючи Росію оборонятися на кількох ділянках, і проникли через першу лінію щільно замінованих районів на півдні поблизу Роботина", - пояснив він.

Це, на думку Волкера, відкриває шлях до перекриття російських коридорів постачання Криму, а також Херсонської і Запорізької областей.

"Ми стали свідками серйозного заколоту в Росії, а також організованого режимом вбивства ватажка», втечі мільйона молодих росіян від призову в армію, зростання невдоволення регіонів і багато чого іншого. Тоді як Україна просувається крок за кроком, Росія розривається на частини", - додав він.

Він додав, що Ті, хто очікували швидких перемог від контрнаступу України і суттєвих територіальних відвоювань, помилилися.

"На відміну від росіян, українці дбають про захист життів своїх солдатів і діють обережно, методично і терпляче", - вважає американський експерт.

За його словами, контрнаступ просувався б швидше, якби на озброєнні України вже були танки M1A1 Abrams, літаки F-16 і далекобійна артилерія ATACMS.

"Але ці озброєння ще не надійшли на поле бою через повільність самого Заходу в ухваленні рішень. І все ж Україна просувається вперед», - констатував він.

Нагадаємо, британський піхотинець сказав, якої зброї потребує Україна. За його словами, Україні потрібна зброя більшої дальності, щоб посилити контрнаступ.

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