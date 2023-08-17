Контрнаступ України: ЗСУ могли використати касетні боєприпаси вітчизняного виробництва - CNN

Репортери CNN не змогли підтвердити, що в Урожайному застосовувалися саме американські снаряди.

Українські морські піхотинці вдруге за два тижні просунулися на південно-східній лінії фронту в напрямку ключового портового міста Маріуполя, причому в селі Урожайне, схоже, ЗСУ використали касетні боєприпаси.

Про це пише CNN.

На тлі чуток про те, що Україна виробила кілька касетних боєприпасів, журналісти не змогли підтвердити, що в Урожайному застосовувалися саме американські снаряди.

"Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила факт звільнення села в середу вранці, коли знімальна група CNN з 35-ю морською піхотою наблизилася до його околиць. Потужний артилерійський вогонь перешкодив входу в село, оскільки російські війська обстрілювали українських військових, які утримували цей район", - пишуть репортери CNN.

З’явилися кадри інтенсивних боїв за село, зроблені дроном, на яких видно, як десятки російських військ тікають на південь від села.

Із посиланням на анонімних експертів, які переглянули кадри з безпілотників, на яких показано втечу окупантів, росіяни могли бути атаковані касетними бомбами.

Водночас командир штурмової роти з позивним "Дикий", який прокоментував розгром окупантів, сказав, що "дуже багато людей загинули, особливо коли побігли".

На відео російські солдати біжать дорогою, оскільки прилеглі поля і лісосмуги були заміновані. Ба більше, за словами військового, окупанти у великих кількостях ховалися в будинках, які потім були вражені артилерією.

"Багато з них там загинули", – додав Дикий. При цьому він сказав, що при розгромі росіян застосовувалися міномети і танки, а застосування касетних боєприпасів коментувати не став.

Нагадаємо, раніше у США оцінили використання ЗСУ касетних боєприпасів українські військові належно застосовують у війні їх.

Раніше ЗСУ за допомогою 155-мм касетних боєприпасів знищили польовий склад окупантів на Бердянському напрямку.

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