Контрнаступ України: ЗСУ звільнили від окупантів 5 населених пунктів на Чернігівщині

Контрнаступ України: ЗСУ звільнили від окупантів 5 населених пунктів на Чернігівщині

Разом українськими трофеями стали 5 ворожих БТР.

У Чернігівській області ЗСУ разом з теробороною і звільнили 5 населених пунктів від російських окупантів.

Про це 11 березня у Facebook повідомляє Оперативне командування "Північ".

Українські війська скористалися панікою в лавах загарбників серед офіцерського складу. Підрозділи РФ не спроможні в повному обсязі вести бойові дії, адже їх залишило на призволяще вище військово-політичне керівництво.

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"Мємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу", - додали українські бійці.

Як повідомлялося, Збройні сили України обороняють Харків: йдуть в контрнаступ на багатьох напрямках в області. Протягом минуло доби російські окупаційні війська завдали близько 74 артилерійських та мінометних обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню.

ТСН.ua

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