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Контрнаступ української армії: у ЗСУ розповіли, за який населений пункт ведуться жорстокі бої (мапа)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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Час на прочитання
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Контрнаступ української армії: у ЗСУ розповіли, за який населений пункт ведуться жорстокі бої (мапа)

ЗСУ на Бердянському напрямку під час наступу ведуть жорстокі бої за село / Фото: Associated Press

На Мелітопольському і Бердянському напрямках українська армія закріплюється на досягнутих рубежах.

Сили оборони продовжують контрнаступ на Мелітопольському і Бердянському напрямках та ведуть важкі бої за Старомайорське, що у Донецькій області, мають перевагу. 

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень під час онлайн-брифінгу у Military Media Center. 

За його словами, на цих напрямках українська армія закріплюється на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку, заходи з розмінування місцевості та заходи контрбатарейної боротьби.  

"У зоні посиленої уваги важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли - тут перевага на нашому боці", - зауважив він.

Старомайорське Донецької області на мапі. ФОТО: скрин/DeepStateMap / ©
Старомайорське Донецької області на мапі. ФОТО: скрин/DeepStateMap

Ситуація на фронті: що відбувається

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Тим часом російська армія зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Потягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Водночас, відповідно до звіту британської розвідки, протягом минулого тижня ні Україна, ні Росія не досягли значних успіхів на фронті. На північному сході російські війська намагалися просунутися на захід через ліси на захід від Кремінної, а Україна продовжує докладати значних зусиль щодо Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
1246
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