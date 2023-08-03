Контрнаступ в дії: ЗСУ влаштували "геноцид" російської артилерії - Forbes

Українські сили продовжують методичне просування на декількох напрямках фронту. Російські війська намагаються контратакувати, але зазнають втрат у живій силі та у техніці.

Про це пише Forbes.

Попри складність контрнаступу, українці переважають принаймні в одному з епізодів ширшого задуму — у контрбатарейній боротьбі. Українські війська систематично ведуть полювання на російську артилерію. У виданні стверджують, що на кожну знищену артустановку ЗСУ припадає три російських. Від 4 червня ЗСУ знищили 91 артустановку, зазначають журналісти.

"Цього вдається досягти завдяки західній артилерії та високоточних боєприпасів для них, якісній розвідці з українських БПЛА та, ймовірно, засобів НАТО. Або це перевага самих артилеристів у навчанні над російськими військами", - пише видання.

Аналітик Королівського інституту обʼєднаних служб у Лондоні Джек Вотлінг каже, що триває напружена контрбатарейна дуель.

"Україна перемагає РФ у контрбатарейній боротьбі попри те, що у ЗС РФ змінили тактику вогневої підтримки. Вони стали частіше змінювати позиції, а також вести вогонь з декількох позицій. Також ворог став більше покладатись на високоточні боєприпаси", - зазначив він.

Раніше стало відомо, що протягом минулого тижня Збройні сили України активізували свій контрнаступ двома ударами на півдні. Ймовірно, атаки спрямовані на тимчасово окуповані міста Запорізької області: Мелітополь та Бердянськ.

За даними Генштабу, станом на 3 серпня 2023 року ЗСУ знищили 247 850 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 620 військових.