Контрнаступ вже триває: військовий експерт пояснив, до чого призведуть удари ЗСУ по мостах на Херсонщині

Контрнаступ українських військ на півдні вже триває. Завдяки знищенню та вогневому контролю мостів у Херсонській області російські війська будуть відрізані.

Тоді в окупантів залишиться вибір – або варитися в цьому котлі, або заявити про черговий "акт доброї волі".

Про це військовий експерт та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

"У нас цього ранку ще одна гарна новина була: біля Антонівського мосту з’явився міст-побратим – через річку Інгулець, по якому хтось завдав точкових ударів. Міст цей менший, скромніший і слабший – його ще простіше знищити", – зауважив експерт.

Він пояснив, у чому важливість знищення та вогневого контролю мостів.

"Антонівський і міст через річку Інгулець, який пов’язує Нову Каховку з Херсоном, відрізають Херсон і фактично блокують будь-які війська, якими б вони не були – хоч тисяча, хоч десять тисяч людей. Вони будуть відрізані. Ці незрозумілі прильоти здійснюються для того, щоб це угруповання було відрізане", – розповів Левін.

"А коли воно буде відрізане, у них є вибір – або варитися в цьому котлі, або заявити про черговий "акт доброї волі", – додав він.

На думку ізраїльського офіцера, в такому разі окупантам треба буде домовлятися з українським командуванням та вийти.

"Звісно, хотілося б узяти полонених, бо це обмінний фонд. Але Україна звільняє свої землі: треба намагатися, аби були мінімальні руйнування і, звісно, у Херсоні наші громадяни… Між вибором – воювати за Херсон, де можуть загинути, зокрема, наші громадяни, або випустити всі війська, як "акт доброї волі", – певна річ, краще зберегти своїх бійців та своїх громадян", – вважає Левін.

Він також наголосив, що контрнаступ ЗСУ не розпочнеться раптово, як постійно про нього кажуть. Тому що він уже триває.

"Ми зараз розмовляємо і зараз триває контрнаступ", – зауважив експерт і додав, що удари по мостах – це частина контрнаступу.

Нагадаємо, 22 липня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ оточили понад тисячу російських окупантів у районі Високопілля Херсонської області.

За словами Арестовича, росіянам буде запропоновано здатися і здати зброю разом із технікою, а в разі відмови "доля їхня буде вирішена".

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