Контрнаступ: за 5 тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки війська РФ захопили за 6 місяців - ISW

За п’ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за шість місяців.

Про це пише ISW.

10 липня українські війська вели контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Українські військові заявили, що українські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському, Бердянському (західні частини Донецької-східної Запорізької області) та Мелітопольському (західні частини Запорізької області) напрямках.

У Генштабі України повідомили, що за минулий тиждень на бахмутському напрямку українські війська звільнили 4 квадратних кілометри території, а з початку контрнаступальних дій на бахмутському напрямку (ймовірно, приблизно на початку червня) – загалом 24 квадратних кілометри.

У Генштабі також повідомили, що на бердянському та мелітопольському напрямках українські війська просунулися до одного кілометра, а загалом з моменту початку контрнаступальних дій українських військ на цих напрямках – 8,6 кілометра.

З початку контрнаступу України 4 червня ISW підрахувала на основі власних даних про рельєф місцевості, що українські сили відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території.

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Українські офіційні звіти про звільнену територію відрізняються від ISW, майже напевно через те, що Україна розрахувала свій початковий контроль над місцевістю по-іншому. ISW представляє власну цифру звільненої території, щоб порівняти здобутки Росії та України. Російська сили захопили загалом 282 квадратних кілометри на всьому театрі з 1 січня.

Таким чином, за п’ять тижнів українські сили звільнили майже стільки ж території, скільки російські війська захопили за пів року.

Додамо, західні експерти під час коментування контрнаступу ЗСУ заявляли про те, що українська армія поступається в озброєнні та чисельності, ба більше, ворог встиг глибоко окопатися. У ході контрнаступу українським військовим заважають заміновані території та потужні укріплення росіян.

Водночас український контрнаступ на півдні країни триває, наші війська продовжують контрбатарейну боротьбу.

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