Контрнаступ Збройних сил біля Ізюма може відвернути сили армії РФ від Слов'янська - ISW

Контрнаступ Збройних сил біля Ізюма може відвернути сили армії РФ від Слов'янська - ISW

Окупанти Російської Федерації намагаються наступати на Слов'янськ у Донецькій області.

Збройні сили України ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма в Харківській області, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Слов'янська, а також порушити російські шляхи постачання.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

За даними американських аналітиків, українські та російські джерела все частіше повідомляють про можливий контрнаступ українських військ на Ізюм із південно-східної околиці Харкова.

"Ці українські операції, ймовірно, спрямовані на те, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій у напрямку Слов'янська та порушити російські шляхи постачання", - припускають експерти.

Фото: ISW.

Як повідомлялося, на Харківському напрямку окупанти держави-терористки Росії намагаються не підпустити Сили оборони на державний кордон України. Росіяни також прагнуть не допустити виходу ЗСУ в тил російського угруповання військ, що діє на Слов’янському напрямку.

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