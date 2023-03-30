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Контрнаступ Збройних сил: генерал Романенко розповів про важливі моменти

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Контрнаступ Збройних сил: генерал Романенко розповів про важливі моменти

Фото: Associated Press

Важливо, аби окупанти перейшли до оборони.

Контрнаступ Збройних сил не розпочнеться доки Україна не виконає завдання стратегічної оборони. Так, українські захисники повинні зупинити просування армії РФ, ліквідувати якомога більше росіян та їхньої техніки.

Про це розповів в ефірі телемарафону військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко.

Експерт наголосив: дуже важлимим є ще й те, аби окупанти перейшли до оборони. Втім, "ці завдання поки ще не виконані", зауважив Романенко. Тим часом Україна не лише зосереджується на виконанні цих завдань, а також формує стратегічні резерви для підготовки і здійснення контрнаступальних дій.

"З цього приводу розпочали зосереджувати якісь війська на Запорізькому напрямку.  Бачимо, що там активізувались якісь дії, вибухи в районі Мелітополя, у районі Ростова-на-Дону. І це важливий симптом", - сказав він.

У майбутнього контрнаступу, зауважив генерал, може кілька напрямків "для того, щоб роззосередити зусилля противника",.

Резерви для контрнаступу ЗСУ повинні складати не менш ніж три корпуси по 20 тисяч бійців з відповідною технікою і підготовлених екіпажів. "Це дуже важка робота, і вона відбувається", - відповів генерал Романенко.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня. Він переконаний, що українські захисники продовжать звільняти окуповані території, як це було в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

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Дата публікації
Перегляди
589
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