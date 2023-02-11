Контрнаступ Збройних сил: у NYT назвали ймовірний напрямок

Мелітополь вкрай важливий для постачання російських сил на півдні.

Українська армія може розпочати свій контрнаступ на півдні України. Найімовірнішим напрямом ЗСУ може стати Мелітополь у Запорізькій області.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Автори матеріалу наголошують, що окуповане РФ місто розташоване на перетині двох важливих автострад та критичної залізничної гілки. Саме тому Мелітополь вкрай важливий для постачання російських сил на півдні.

У разі успішного прориву України, зауважують у NYT, "контроль Росії над Херсонською областю буде значно ослаблений".

До слова, наразі більшість окупованої території перебуває в межах досяжності ракет HIMARS. Саме це змусило окупантів перемістити склади, командні центри та інші критичні запаси далі за фронт.

"Без ліній постачання зі сходу російське підкріплення зможе прибувати тільки з Криму набагато довшим маршрутом, який також знаходиться в межах досяжності ракет HIMARS", - наголошує видання.

Разом з тим NYT звертає увагу на обмежених можливостях наступу ЗСУ на сході, бо агресорка Росія закріплює свої позиції та налагоджує лінії постачання ще від 2014-го.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що війна в Україні добігає своєї кульмінації. Перебіг бойових дій хитнеться в бік України, наголосив він.

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