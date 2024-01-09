Контрнаступ ЗСУ 2023: у Раді відповіли, чи задоволені результатами

Серед завдань контрнаступу 2023 було не лише просування українських військових, а інші цілі, наголосив Завітневич.

Український контрнаступ ЗСУ 2023 року дозволив затиснути російську армію на лінії зіткнення, позбавити її можливості посилювати оборонні позиції та створювати нові ударні угруповання.

Таку думку висловив голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю РБК-Україна.

Він нагадав, що вживав термін не контрнаступ, а "літньо-осіння кампанія", оскільки це включало більш ширше значення, ніж одна наступальна операція.

"Термін, який я тоді почав застосовувати – "літньо-осіння кампанія" – відповідав реаліям. Плани Сил оборони корегувалися відповідно до низки чинників: спроможності ворога, необхідність раціонального використання ресурсів, мінімізації наших втрат. На тактику дій Сил оброни впливали обсяги та часові параметрами надходження безпекової допомоги", - пояснив він.

На його думку, що серед завдань контрнаступу 2023 було не лише просування українських військових, а інші цілі.

"За рахунок цього на решті території України ми отримали можливість проводити заходи з відновлення ОПК, готувати резерви та нашу енергосистему до зими. Давайте не забувати про чисельні влучні вражені пунктів управління противника, його склади, скупчення техніки, що нерідко призводило до втрати боєздатності цілих військових частин і з'єднань ворога на тижні", - зауважив Завітневич.

Голова Комітету підкреслив, що, зосереджуючись на українському контрнаступі, Росія приділяла менше уваги військовим об’єктам в Криму, а це, своєю чергою, сприяло успіху операціям ГУР, СБУ, ВМС з "обнуління" Чорноморського флоту РФ і перетворення окупованого Севастополя на прифронтове місто. Ще одним показником літньо-осінньої кампанії стало і те, що Україна налагодила власні коридори для експорту зерна.

"Однак все це чомусь випало з поля зору деяких представників західних партнерів. Спілкуючись з ними, часто доводилося, як то кажуть, на пальцях пояснювати небезпеку підміни парадигми сприйняття російсько-української війни – тобто через призму того, що вдалося чи не вдалося Україні, замість того, щоб оцінювати досягнення ініціатора цієї війни – Росії. От тоді стає зрозуміло, що ні у 2022, ні 2023 році ворог не досягнув жодної цілі так званої "сво", - підсумував він.

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